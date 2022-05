Camila Cabello foi a grande 'anfitriã' do Stade de France, em Saint-Denis, onde este sábado decorreu a final da Liga dos Campeões, que terminou com a vitória do Real Madrid frente ao Liverpool.

A artista cubana atuou na abertura do evento desportivo e interpretou cinco dos seus maiores êxitos: 'Señorita', 'La Buena Vida', 'Havana', 'Bam Bam' e 'Don’t Go Yet'.

A atuação, ao estilo do intervalo do Super Bowl, foi inspirada nas culturas mexicana e cubana - uma referência à ascendência e infância da artista.

Reveja abaixo a atuação.

