Bárbara Guimarães vive aos 49 anos uma vida tranquila e recatada. A apresentadora mudou-se há uns anos para o campo e é no contacto com a natureza que tem vindo a encontrar o seu equilíbrio.

Esta quinta-feira, 7 de julho, Bárbara 'mimou' os seguidores do Instagram com novas imagens da sua horta.

"E quando as minhas alfaces viram pinheiros? Tão bom ver tudo o que plantamos a crescer", escreveu a comunicadora da SIC ao tornar públicas as imagens, agora disponíveis na galeria, do seu cantinho especial.

