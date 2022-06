Bárbara Guimarães ficou de "coração cheio" depois de um fim de semana "pleno", passado em família, na Galiza.

"Na Galiza a percorrer um caminho para o futuro com toda a gratidão do mundo", declarou a comunicadora, atualmente com 49 anos, ao partilhar na rede social Instagram as imagens que marcaram estes dias de descanso.

Entre as fotografias destacadas salta à vista um raríssimo retrato no qual Bárbara surge ao lado da filha mais nova. Carlota, de 11 anos, aparece com o rosto protegido, ainda assim é possível perceber o quanto está crescida

Bárbara Guimarães, recorde-se, é ainda mãe de Dinis Maria, de 18 anos. Os dois filhos da comunicadora resultam do casamento, entretanto terminado, com Manuel Maria Carrilho.

