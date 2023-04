Cristina Caras Lindas recorreu à sua página de Facebook para revelar que, "infelizmente, está com herpes zoster". "É o pior que já me aconteceu, ainda em grande sofrimento", contou.

"Informem-se, vacinem-se. Acho este comercial, muito romanceado, não consegue demostrar o tamanho do sofrimento que causa. Deixo em baixo fotos do efeito devastador em mim sem conseguir definir as dores", acrescentou, partilhando imagens 'arrepiantes' do estado em que estão as suas "costas e cintura".



© Facebook_Cristina Caras Lindas



© Facebook_Cristina Caras Lindas

De referir que "o herpes zoster, vulgarmente conhecido por zona, é uma doença transmissível provocada pela reativação do vírus da varicela, o Varicella-Zoster do grupo Herpesvirus", segundo a página do SNS24.

"Os sintomas começam com dor intensa ou comichão na pele e, alguns dias depois, aparecem manchas vermelhas, que evoluem para bolhas com líquido e, posteriormente, crostas", explicam ainda, referindo que pode existir também "sensação de calor, comichão, dormência ou formigueiro nas zonas afetadas, febre, calafrios, dor de cabeça e desconforto abdominal".

