Esta quarta-feira, dia 18, é um dia especial para Fernanda Serrano e a atriz quis assinala-lo nas suas redes sociais.

A filha Laura, fruto do casamento com Pedro Miguel Ramos, celebra 12 anos e a ocasião foi 'comemorada' no Instagram da atriz com uma rara fotografia de ambas. "Eu e a minha miúda. Parabéns, amor da minha vida", escreveu.

Do casamento com o empresário, que chegou ao fim este ano, nasceram também Santiago, de 14 anos, Maria Luísa, de 10, e Caetana, de quatro.

