Daniela Melchior é uma das estrelas de 'Road House', o novo filme de Jake Gyllenhaal. Com a estreia a acontecer dentro de poucos dias, os atores já começam a promover esta produção, o que levou a portuguesa a participar no programa 'The One Show', da BBC.

A atriz fez-se acompanhar do próprio protagonista deste filme e a relação muito agradável entre ambos ficou registada pelas câmaras, mas, também, nos bastidores, com as fotografias que foram tiradas.

Para a ocasião, Daniela escolheu um conjunto de um top e uma saia comprida, ambos de cor branca, o que conjugou impecavelmente com uns sapatos pretos de cano salto alto.

Já Jake Gyllenhaal apresentou-se com um look mais descontraído: uma camisola de malha larga cinzenta, umas calças pretas e uns sapatos da marca Converse All Star.

Veja na galeria as fotografias que mostram a atriz portuguesa nos estúdios do programa britânico.

'Road House' chega a Portugal através da plataforma de streaming Amazon Prime Video. O filme foi realizado por Doug Liman e no elenco tem ainda nomes como Conor McGregor, Jessica Williams e o português Joaquim de Almeida.

