O cinema nacional está de luto. Esta quarta-feira, 6 de março, foi confirmada a morte de António-Pedro Vasconcelos, aos 84 anos.

Desde logo, várias personalidades quiseram prestar uma homenagem ao cineasta, entre elas Daniela Melchior.

"É com profunda tristeza que recebo a notícia do falecimento de António-Pedro Vasconcelos. Com um coração do tamanho do mundo e sempre com uma história deliciosa para contar", notou na sua página de Instagram.

"Serei eternamente grata por me ter dado a maior prova de confiança enquanto atriz e ter confiado em mim o meu primeiro papel de protagonista num dos seus últimos filmes, 'Parque Mayer'", sublinha.

"A sua partida deixa um vazio insubstituível no mundo do cinema, mas o seu legado brilhará para sempre. Os meus sentimentos estão com a família amigos e fãs neste momento de luto", completa.



© Instagram - Daniela Melchior