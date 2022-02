Kim Kardashian exibiu as curvas nas recentes fotografias que publicou na sua página de Instagram, mais precisamente esta sexta-feira.

Nas imagens, a celebridade surge em biquíni rosa choque e toda oleada. "A encher o spam com as minhas fotografias das férias", escreveu na legenda das fotos.

De acordo com o Page Six, Kim Kardashian terá tirado uns dias de descanso com as amigas Olivia Pierson e Natalie Halcro.

Veja na galeria as fotografias que a celebridades destacou no Instagram e que rapidamente chamaram a atenção.

