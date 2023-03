Cristina Ferreira viveu ontem, 21 de março, um dia intenso. Foram várias horas a trabalhar e, por isso mesmo, a apresentadora surgiu publicamente com quatro looks diferentes.

Logo pela manhã, no 'Dois às 10', Cristina mostrou-se com um vestido curto de cor branca. Logo depois, para a saída do estúdio, escolheu um conjunto em tons salmão.

Mais tarde, para gravar um "projeto surpresa", Cristina vestiu umas calças de ganga e um blazer branco.

Por fim, para apresentar o 'Diário' de 'O Triângulo', optou por um blazer preto comprido.

Conforme contou Cristina nas redes sociais, esta manhã de quarta-feira, todos os visuais são da sua loja, a Casiraghi Forever.

Veja na galeria todos os looks supra mencionados.

