Elton John esteve na estreia do novo podcast do Spotify, de Meghan Markle e do príncipe Harry, 'Archewell Audio', e os 30 anos de sobriedade que celebrou este ano estiveram em destaque.

O cantor, de 73 anos, contou que conseguiu dar continuidade às reuniões dos Alcoólicos Anónimos durante a pandemia através da app Zoom. Todos os domingos, o artista tem o encontro marcado, a partir de casa.

"Ligo-me aos meus amigos que conheço há mais de 30 anos no programa, e isso é ótimo", acrescentou. “Se não fosse pelo Zoom, não sei o que teríamos feito”, continuou afirmando que a app "foi um salva-vidas".

