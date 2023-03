Elsa Raposo foi convidada de Júlia Pinheiro na tarde de ontem, 16 de março, ocasião em que fez revelações marcantes, entre as quais, que foi vítima de abusos sexuais na infância.

A antiga apresentadora de televisão, que deu que falar por causa da sua beleza e sensualidade, revelou ainda ter sido alvo de assédio sexual enquanto estava no meio, motivo pelo qual acabou por perder trabalhos no pequeno ecrã e no cinema.

"Não estava à espera que isso acontecesse com pessoas que têm algum nome na praça pública, excelentes profissionais. Isso vai ser um outro capítulo, porque eu garanto que não vou morrer sem falar o nome dessas pessoas em público. Estas pessoas estão vivas, tenho de estar muito bem protegida", diz ainda, referindo que se está a preparar para entrar numa "batalha judicial" quando revelar os nomes dos autores publicamente.

