Elon Musk e Sergey Brin tinham uma grande amizade mas tudo mudou nos últimos dias (e parece que é para sempre).

O fundador da Tesla envolveu-se com a mulher do amigo, o que motivou Sergey Brin, co-fundador da Google, a pedir, depois, o divórcio, avança o The Wall Street Journal.

O caso terá acontecido no início de dezembro de 2021, altura em que Musk se envolveu com Nicole Shanahan numa mostra de arte em Miami.

As fontes ligadas ao casal revelaram ainda que, na altura da traição, Nicole e Sergey estavam a passar por dificuldades na relação.

Depois de descoberto o envolvimento, Elon Musk, arrependido, pediu perdão. Ajoelhou-se durante uma festa e as fontes afirmam que Brin terá aceitado as desculpas, embora nunca mais se tenham falado.

Agora, em processo de divórcio pelas "diferenças irreconciliáveis", como Brin referiu, Nicole Shanahan pretende receber mais de mil milhões de dólares mas o acordo não foi aceite pelo antigo companheiro, pelo que será iniciado um processo em tribunal.

Os ex-amigos Elon Musk e Sergey Brin integram a lista dos homens mais ricos do mundo: o primeiro, que lidera a tabela, tem uma fortuna avaliada em 240 mil milhões de dólares (aproximadamente 235 mil milhões de euros); o segundo, que ocupa a oitava posição, terá em sua posse 95 mil milhões de dólares (93 mil milhões de euros).

Sergey Brin e Nicole Shanahan são pais de um menino de três anos.