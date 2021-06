Elma Aveiro abriu esta sexta-feira o seu coração para manifestar publicamente as saudades que nos últimos temos a têm inquietado. A irmã de Cristiano Ronaldo sofre por estar longe do sobrinho, Cristianinho, que acompanhou de perto nos primeiros anos da sua vida.

"As saudades vão-me matar. Só podia ser Cristiano. Adoro. Amo-te tanto", declara a tia babada na legenda de uma fotografia recente do menino.

Cristianinho, atualmente com 11 anos, é o filho mais velho de Cristiano Ronaldo. O menino nasceu com recurso a uma barriga de aluguer e foi criado nos primeiros anos da sua vida pela avó Dolores Aveiro e com a presença da tia Elma.

Cristiano Ronaldo tem ainda outros três rebentos, os gémeos Eva e Mateo, de quatro anos, e a pequena Alna Martina, de três, esta última fruto da relação com Georgina Rodríguez.

