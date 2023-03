Elma Aveiro não perde a oportunidade de colocar 'os pontos nos is' e de responder aos que no Instagram ainda lhe tecem críticas. Desta vez, a avaliar pelas palavras da irmã mais velha de Cristiano Ronaldo, os comentários negativos dirigiram-se ao Fashion Show by Elma Aveiro, o projeto que já passou por vários países e que tem como objetivo mostrar criadores locais.

"Atenção aqui para os meus fãs: queria que soubessem que mais um Fashion Show by Elma foi realizado e estou super orgulhosa", começa por referir nas stories da sua página de Instagram.

"Obrigada a todos os anormais que fui ver alguns comentários e os anormais, coitadinhos, um pior que o outro, as frustradas e os frustrados que fiquem a saber que a vossa opinião me dá vontade de rir e ter pena de vocês. E, meus amores, eu vou continuar. Aceita que dói menos, beijo no ombro", completa.



© Instagram - Elma Aveiro

