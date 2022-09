Elma Aveiro recorreu à sua página de Instagram para recordar a morte do pai, José Diniz Aveiro, que partiu há precisamente 17 anos.

Ao partilhar um retrato que junta uma fotografia do pai e outra de Cristiano Ronaldo com Cristianinho, a irmã do craque português começou por escrever: "Pai querido, 17 anos se passaram, parece que foi ontem que me deixaste. Agora vivo com esta saudade que me faz mal, mas sei que estás aí e vês e ouves tudo".

"Eu, os manos, a mãe e os teus netos estamos bem, tu bem sabes. Sabes que sinto muito a tua falta e tento viver com a tua ausência, mas nunca será o mesmo. Amo-te e vou amar-te toda a vida. Saudades, meu pai", completou.

