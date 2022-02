Elma Aveiro esteve a responder a algumas curiosidades dos seguidores da sua página de Instagram, e houve quem lhe falasse da surpresa que Cristiano Ronaldo preparou para a companheira, Georgina Rodríguez.

"Que achaste da surpresa que o Ronaldo fez à Georgina?", perguntou um seguidor a Elma Aveiro.

"Linda. Quem me dera a mim ter surpresas daquelas", responde a irmã de CR7.

© Instagram

De recordar que Georgina completou 28 anos esta quinta-feira, 27 de janeiro, dia em que estreou o seu reality show na Netflix, 'Soy Georgina'.

Para celebrar a ocasião especial, a família viajou para o Dubai e desfrutou de uns dias de descanso. E foi no país que Georgina foi surpreendida com a projeção de imagens do seu programa na fachada do maior arranha-céus do mundo, o Burj Khalifa. Um vídeo promocional que terminou com uma mensagem de "parabéns".

Além disso, Georgina também recebeu um grande ramo de rosas vermelhas com a palavra "amor" em dourado, presente que, ao que tudo indica, que terá sido de Cristiano Ronaldo.

