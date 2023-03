Elma Aveiro mostrou-se furioso com as declarações recentes do treinador de futebol Manuel José sobre Cristiano Ronaldo. A empresária saiu em defesa do irmão e não poupou críticas ao técnico.

"Ar fresco era se tirassem o Ronaldo", atirou Manuel José em declarações ao Record, a respeito da prestação de CR7 na seleção nacional.

"A piada do dia. Ainda dão credibilidade a estes velhos que já estão caducos de tantas asneiras que dizem", atirou Elma, visivelmente chateada com a intervenção.

"Coitadinho, já nem sabe o que diz", continuou, convicta na defesa da imagem do irmão.

Leia Também: Quanto custa ir ao restaurante preferido de Ronaldo e Georgina em Madrid?