Elma Aveiro soma e segue no que respeita aos seus eventos de moda. "Após o sucesso na Madeira e em Braga, a terceira edição do Fashion Show by Elma realizar-se-á no Luxemburgo", anuncia a irmã de Cristiano Ronaldo.

O evento está marcado para dia 29 de outubro, pelas 21h00 no coração da cidade, Rue de Bouillon.

"Iremos contar com designers de vários países e também podem esperar uma noite recheada de glamour e elegância", promete a irmã de Cristiano Ronaldo ao promover o projeto através das redes sociais.

