As críticas à exibição de Cristiano Ronaldo com as cores da seleção nacional no jogo de terça-feira, em que a Espanha levou a melhor, motivaram diversas reações da família do jogador português.

Depois de Katia ter manifestado a sua indignação perante os comentários negativos e da reação de Dolores Aveiro à derrota, foi a vez de Elma enviar uma mensagem aos haters.

"Os que criticam devem ser muito mal amados e tristes com as suas vidas. Ingratidão e desrespeito é típico do nosso povo, infelizmente, mas é sempre a minoria. São os ressabiados, coitadinhos", atirou a irmã de CR7, reagindo a uma notícia que comentava as críticas à exibição do jogador.

