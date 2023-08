Sempre sem 'papas na língua', Elma Aveiro costuma responder às críticas negativas que recebe na sua página de Instagram. No entanto, desta vez a irmã de Cristiano Ronaldo foi mais longe e mostrou nas stories desta plataforma o rosto da "mulher" que, segundo a própria, já a atacou em várias ocasiões.

"Esta mulher, coitadinha, voltou-me a atacar. Ou é muito amargurada, ou tem uma panca por mim. Como é que uma cara destas me chama feia, não tem espelho com certeza e o reflexo que vê nos carros ela chama aos outros. Você queria ser como eu, oh meu amor, tenha amor no coração que já é meio caminho andado", notou Elma.

Eis a imagem partilhada:

*Por questões de privacidade, a imagem da pessoa em questão foi protegido pelo Fama ao Minuto© Instagram - Elma Aveiro

