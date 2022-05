Elma Aveiro teve nos últimos dias oportunidade de conhecer um dos seus ídolos, a atriz brasileira Susana Vieira.

"Conheci a grande e talentosa atriz Susana Vieira. Como é possível? Nós nunca imaginámos", reconhece a irmã de Cristiano Ronaldo ao partilhar na rede social Instagram uma fotografia do momento em que ela e as amigas se encontraram com a icónica atriz.

Susana Vieira, recorde-se, está neste momento em digressão por várias cidades portuguesas com a peça de teatro 'Uma Shirley Qualquer'.



© Reprodução Instagram/ Elma Aveiro

