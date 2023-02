Ellen Pompeo fez uma rara aparição em público com a filha, Sienna, esta quarta-feira, 15 de fevereiro, no desfile da Michael Kors, em Nova Iorque.

A estrela da série 'Anatomia de Grey' surgiu de mão dada com a filha, de oito anos, no evento que aconteceu no âmbito da Semana de Moda de Nova Iorque.

As fotos da ocasião poderão ser vistas na galeria.

Vale notar que Ellen é ainda mãe de Stella, de 13 anos, e de Eli, de seis, frutos do seu casamento com Chris Ivery, com quem deu o nó em 2007.

