Ellen Degeneres surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com um raro vídeo da mãe. No mesmo, a apresentadora aparece a cortar o cabelo à progenitora, Betty DeGeneres, em casa.

Com a chegada da pandemia da Covid-19, e sendo Betty uma pessoa de risco por causa da sua idade, Ellen fez questão de 'meter mãos à obra' e presentear a mãe com um novo corte no dia em que esta completou mais um ano de vida. Momento que ficou gravado e que foi partilho na rede social.

"Presente do 90.º aniversário da minha mãe", escreveu a apresentadora norte-americana na legenda do vídeo onde aparece a cortar o cabelo da mãe, mostrando de seguida o resultado final.

De referir que Betty DeGeneres completou 90 anos esta quarta-feira, 20 de maio.

