Elizabeth Hurley surpreendeu de novo os fãs com o seu lado mais ousado e posou para a câmara fotográfica sem sutiã.

Apenas com a parte de baixo do biquíni e uma túnica branca, deitada no meio da relva, a apanhar banhos de sol, é assim que pode ver a atriz e modelo, de 55 anos, na recente publicação que fez na rede social.

Uma imagem que foi captada durante o fim de semana e que rapidamente chamou à atenção dos seguidores.

