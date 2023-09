A viver uma fase única da sua vida, Elisabete Moutinho tem partilhado no Instagram vários momentos desde a chegada da primeira filha, Valentina. No entanto, esta quinta-feira decidiu dedicar uma carinhosa publicação ao companheiro.

"Que dias estes que tenho vivido. Esta partilha é dedicada especialmente ao Pedro Pinto por ter sido sempre incansável comigo nestes dias que estive na maternidade. No dia da alta ofereceu-me um ramo com 24 rosas, o mesmo número do dia do nascimento. Quando cheguei a casa ainda tinha mais uma surpresa: fui recebida com vários balões e já tinha ido buscar a minha família", começou por contar.

"Já para não falar do Sushi que me soube tão bem e de outros docinhos que ele me trouxe para comer. Obrigada, meu amor, por tudo. Tu sabes o quanto me fazes feliz. És o homem da minha vida e o melhor pai que a Valentina poderia ter", completou.

Às palavras juntou várias imagens, incluindo do regresso a casa com a bebé. Veja tudo na publicação abaixo:

