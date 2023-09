Depois de ter partilhado um emocionante vídeo com o momento do parto, como lhe demos conta aqui, Elisabete Moutinho deixou os fãs encantados com uma nova publicação onde mostrou novas fotografias da filha, Valentina.

A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' foi mãe no passado domingo, dia 24 de setembro, e esta nova fase está a deixar Elisabete e o companheiro, Pedro Pinto, completamente encantados, como é possível ver pelos novos registos tornados públicos.

"Bem-vinda ao nosso amor incondicional, obrigada por nos teres escolhido", escreveu Elisabete na legenda.

Confira na galeria as imagens partilhadas.

