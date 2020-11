As festas são proibidas como ditam as novas medidas na Alemanha por causa da pandemia, mas Keanu Reeves e o restante elenco e equipa de 'Matrix 4' 'contornaram' as regras e, supostamente, encenaram uma cena de festa perto de Berlim.

Quase 200 trabalhadores desfrutaram da festa no Studio Babelsberg, em Potsdam.

Um momento que contou com a atuação de um DJ, uma pista de dança, espaços de tatuagens dentro de caravanas, bares, entre muitas outras atividades, como relata o jornal alemão Bild, citado pelo Page Six.

Reeves e a namorada, Alexandra Grant, foram vistos na festa com uma garrafa de vinho na mesa. As criadoras de 'Matrix', Lana e Lilly Wachowski, também teriam estado no local.

Um convidado disse ao jornal que todos fizeram um "teste rápido" à Covid-19 "com antecedência". "Todos tinham de vir com uma máscara, mas muito não as usaram depois", acrescentou.

O confinamento parcial de quatro semanas na Alemanha entrou em vigor no dia 2 de novembro, tendo sido fechados bares, restaurantes, teatros e proibido grandes eventos. 'The Matrix 4' terminou dias depois.

Uma porta-voz do Studio Babelsberg, Bianca Makarewicz, disse ao Bild: “De acordo com a produção, foi o último dia de filmagem. Foi uma cena de celebração... Os requisitos de higiene foram cumpridos".

“A produção colocou deliberadamente esta filmagem com muitas pessoas envolvidas no final das gravações”, acrescentou. No entanto, disseram os convidados, não houve filmagens durante a festa. A distribuidora do filme, Warner Bros, não fez comentários.

