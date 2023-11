A princesa de Gales destacou-se nas celebrações do Dia do Armistício com um look minimalista.

Kate Middleton foi um dos membros da realeza que não faltou às celebrações do Dia do Armistício, feriado que foi marcado este sábado, 11 de novembro, na cerimónia Royal British Legion Festival of Remembrance. Para a ocasião, a princesa de Gales deslumbrou com um elegante vestido preto da criadora Emilia Wickstead, que conjugou com sapatos Aquazzura. Minimalismo e elegância foram as palavras chaves deste visual cujos pormenores poderá ver na galeria. Para além do colar de pérolas, outro acessório que não passou despercebido foi a pregadeira, nomeadamente, uma papoila vermelha, símbolo em homenagem a todos os militares que perderam a vida na Primeira Guerra Mundial. Leia Também: Dia do Armistício: Os visuais de Kate Middleton ao longo dos anos











