Luana Piovani é a convidada especial do próximo 'Alta Definição'. A atriz revela nesta entrevista a sua "poderosa" opinião sobre a condição feminina.

"Esses dias eu vi uma foto de uma menina linda que acabou de parir com uma barriga seca, toda gatinha já, dando de mamar ao filho... Arrumada, cabelo bonito. Quando olhei para aquilo eu pensei, meu Deus do céu, talvez ela não saiba o que está a fazer mas ela só está aumentando a imagem que o mundo passa que amamentar é tomar um milk shake", defende a atriz brasileira, mãe de três crianças, num teaser que promove a emissão de sábado, dia 22, do programa da SIC.

"Quando ela posta uma foto destas, semi-sorrindo, linda, magra com um bebé a mamar numa mão só... imagina, e a dor aqui? E a dor aqui na lombar? E o bico que racha? E quando o bebé não pega direito? E quando não tens leite suficiente? E quando estás exausta e tens de dar de mamar? É uma loucura", afirma, optando por não revelar a quem se referia.

