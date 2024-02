André Ventura é o próximo convidado do programa da manhã da TVI, 'Dois Às 10'.

O líder do Chega é o convidado de Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, tal como foi anunciado no Instagram do programa.

"Amanhã, vamos conhecer melhor André Ventura, como nunca o viu. Quem é o homem por trás do candidato a Primeiro-Ministro de Portugal? Não perca, no Dois às 10", pode ler-se na publicação.

De recordar que Ventura esteve esta semana na 'Casa Feliz', programa da manhã da SIC.

Leia Também: Cristina Ferreira elogiada por bailarina do 'Dança'. "Desejo-te o dobro"