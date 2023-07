A Casa Real divulgou esta semana a lista de presentes que os diversos elementos da família real receberam ao longo do ano de 2022.

No ano passado, os elementos da família receberam um total de 389 presentes relacionados com as suas atividades oficiais. O rei Felipe VI, com 215, é o que mais objetos recebeu, seguido da rainha Letizia, da princesa Leonor, da infanta Sofia e da rainha Sofia. O destino de todos os presentes é Património Nacional.

Letizia e as filhas receberam prendas tão variadas como camisolas, ímanes ou jóias, mas há uma oferta que salta à vista, apesar de o seu preço não ter sido revelado.

Quem sem dúvida terá recebido o presente mais caro foi a rainha. O emir do Qatar ofereceu-lhe um conjunto de brincos em maio de 2022, durante um almoço, por ocasião de sua visita de Estado a Espanha. A rainha usou as peças no jantar de gala em homenagem ao soberano e sabe-se agora que os brincos não foram presente único: estavam acompanhados de um colar, um anel e uma pulseira, que a mulher de Felipe VI ainda não usou em público.

Rainha Letizia no jantar de gala em homenagem ao emir do Qatar, maio de 2022 © Getty Images

