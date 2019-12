Já foi revelado o postal de Natal do príncipe Carlos e de Camilla Parker Bowles. A escolha da fotografia para ilustrar o cartão foi no mínimo inesperada. Tal como é referido na conta oficial de Instagram do príncipe e da duquesa de Cornualha, a imagem foi captada durante uma visita do casal a Havana, Cuba.

Também nas redes sociais já foi revelado o postal de Natal de William e Kate Middleton, embora sem ser de forma oficial.

