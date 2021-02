Tal como acontece com todos os membros da família real britânica, Harry e Meghan Markle fazem questão de responder às cartas que recebem dos seus admiradores com um cartão na altura do Natal.

Entretanto foi tornada pública a fotografia que os duques de Sussex escolheram para 2020, a qual não poderia ter sido mais acertada, segundo a imprensa internacional.

Trata-se de um retrato no qual Meghan segura no guarda-chuva enquanto Harry discursa, captada durante a digressão que fizeram em 2018 à Austrália, Ilhas Fiji, Tonga e Nova Zelândia.

A acompanhar o cartão, os fãs podem ler: "Obrigada pela atenciosa mensagem. Apreciamos as generosas palavras e o tempo que tirou para as escrever para nós nesta ocasião especial. Enviamos os mais calorosos desejos. Duque e duquesa de Sussex".

Leia Também: Príncipe Harry luta para recuperar títulos perdidos