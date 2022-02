Pedro Teixeira e Ana Guiomar aproveitaram uma pausa nas gravações da novela 'Festa é Festa' para voltarem a fazer das suas, que é como quem diz: protagonizarem novas cenas hilariantes nos bastidores da trama da TVI.

Os dois atores, que dão vida a Aida e Tomé, decidiram recriar uma cena de reality show e dar início ao 'Big Brother Bucelas'.

As imagens mostram Guiomar e Pedro Teixeira de pijama, sendo que no caso do ator as calças foram substituídas por umas collants, enquanto conversam no que fingem ser uma cozinha.

"Entrámos na Casa do 'Big Brother Bucelas'", lê-se na legenda das divertidas imagens, partilhadas na conta oficial de Instagram de ambos.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ana Guiomar (@anaguiomar.oficial)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ????? ???????? (@pedroteixeiraoficial)

Leia Também: Pedro Teixeira 'apanha' Sara Matos em momento divertido com o filho