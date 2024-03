Começaram hoje os embates entre as duplas de possíveis concorrentes do 'Big Brother - A Escolha'. Hoje, 18 de março, estiveram frente a frente duas amigas de Viseu: Andreia Lemos e Inês Morais.

Se Andreia se revelou uma pessoa mais calma, cujo sonho sempre foi participar no reality show, tendo para isso enfrentado todas as suas inseguranças, já Inês mostrou-se mais frontal e marcante.

Após os votos do júri convidado, composto por Bruno Savate, Bruna Gomes e Francisco Monteiro, a escolhida acabou por ser Andreia, que não conteve as lágrimas ao saber da decisão.

Note-se que no sábado, os candidatos eleitos serão sujeitos ao voto do público, que no final das contas é que decidirá quem quer ver na casa.

