Chegou ao fim mais uma edição do 'Big Brother - Desafio Final', cujo vencedor foi Bruno Savate. Cláudio Ramos, apresentador do formato, fez uma reflexão sobre o programa, agradecendo ao "Big" e homenageando todos os concorrentes, por quem tem um enorme "respeito".

"Não posso dizer que se abraça um desafio destes de ânimo leve, menos ainda a apresentar as manhãs e a fazer os especiais da noite, mas quando assumo um compromisso a ideia é cumpri-lo da forma mais honesta e responsável possível. Já que é para fazer que seja", nota.

"Eu, como me conhecem, não pretendo ser igual a nenhum apresentador, quero ser apenas Eu e ter liberdade para ser. Se desta forma conquistar o público, fico feliz e sinto-me recompensado. E nesta edição não me falharam nunca por isso muito obrigado", destaca, agradecendo a todas as pessoas que o ajudaram nesta aventura.

"Daqui a nada começa outra edição. Não sabemos o que nos espera, porque o formato é assim. Imprevisível. Mas hoje, cabe honrar o que vivi. Obrigado a todos. Eu sou um rapaz de sorte", completa.

