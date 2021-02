Mais novidades no mundo de Georgina Rodríguez. A modelo partilhou com os seus seguidores do Instagram a mais recente capa de revista que teve a oportunidade de protagonizar.

Trata-se da InStyle, versão espanhola.

Recorde-se que, recentemente, Geo (como carinhosamente é tratada) lançou a sua própria marca de roupa com uma coleção especial que esgotou em poucos dias.

