Numa altura em que o Reino Unido se encontra em novo período de confinamento, Kate Middleton continua dividida entre a presença em compromissos oficiais e a participação através de videochamada. Depois das comemorações do Dia do Armistício, a duquesa decidiu resguardar-se e fez uso das tecnologias para uma reunião.

A mulher do príncipe William esteve à conversa com familiares de antigos combatentes da Primeira Guerra Mundial e deu nas vistas com uma blusa que se tornou uma pequena 'obsessão' para os fãs.

Trata-se de um modelo da marca Ghost London que conta com uma das grandes tendências, a chamada gola 'baby doll' (ou gola bebé). A peça custa cerca de 88 euros e, assim que usada por Kate, rapidamente esgotou.

Também é fã deste pormenor?

