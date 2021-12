Eduardo Madeira surpreendeu os seus seguidores do Instagram e Facebook ao partilhar esta sexta-feira, dia 10, uma rara fotografia onde junta os três filhos.

"Estes três", pode ler-se na legenda da publicação onde vemos Leonor, Carolina e Rodrigo.

As duas meninas, Leonor, de oito anos, Carolina, de oito meses, são ambas fruto do casamento com Joana Machado Madeira. Já Rodrigo, de 20 anos, nasceu de uma anterior relação do humorista.

