Este sábado, dia 8 de maio, Eduardo Madeira presenteou os seguidores da sua conta de Instagram com uma fotografia muito especial. Trata-se da primeira vez em que os admiradores puderem ver os três filhos do humorista juntos.

Assim sendo é possível ver Carolina, que nasceu no passado dia 27 de abril e Leonor, irmã mais velha, de sete anos.

Note-se que ambas as meninas são fruto do atual relacionamento de Eduardo com Joana Machado Madeira.

Com a bebé ao colo aparece ainda Rodrigo, de 18 anos, de uma relação anterior de Eduardo. Perante a publicação, Nuno Markl não conseguiu disfarçar a sua admiração com o crescimento do jovem: "O teu filho parece ter a barba mais forte do que a minha. Meu Deus".

Por seu turno, o pai orgulhoso referiu na legenda da publicação: "Quando percebes que já tens 3 filhos e ainda agora começaste".

