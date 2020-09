Eduardo Madeira imitou André Filipe, do 'Big Brother', no programa 'Cá Por Casa', da RTP, interpretação que o humorista destacou na sua página de Instagram.

Eduardo Madeira ficou 'igual' com concorrente do reality show da TVI que mais se tem destacado desde o início do programa, e os fãs não deixaram de realçar as semelhanças na caixa de comentários da publicação que fez na rede social.

"Igual", afirmaram muitos internautas. "Separados à nascença", disse outro. "Não estou a aguentar. Estás simplesmente brutal", lê-se ainda entre as reações.

Veja ainda na galeria um vídeo que mostra Eduardo Madeira nos bastidores a caracterizar-se para imitar André Filipe.

