Com o coração apertado, Edson Celulari recordou junto dos fãs o amigo de quatro patas, Dourado. Na página que tem no Instagram, o ator publicou uma série de fotografias em que aparece ao lado do cão, que morreu há um mês e de quem tem muitas saudades.

"Dourado. Um mês, e eu ainda te quero dizer obrigado! RIP", escreveu na legenda das imagens que pode ver na galeria.

Uma homenagem que não passou despercebida aos olhos de muitos fãs, tendo recebido vários comentários de carinho.

