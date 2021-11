Ed Sheeran lançou finalmente o seu novo álbum 'Equals', muito aguardado pelos fãs, visto que o cantor não lançava nenhum disco desde 2017.

O cantor revelou nas suas redes sociais que este é agora o seu álbum favorito desde o início da carreira.

O evento de lançamento deste novo álbum aconteceu no domingo em parceria com a plataforma de áudio Spotify.

Esta foi a primeira atuação do cantor britânico depois de ter anunciado ter contraído SARS-CoV-2.

No concerto, o cantor fez a apresentação dos diferentes temas do novo álbum, entre eles 'Bad Habits' um tema completamente diferente do registo de Ed Sheeran que já conta com mais de dois milhões de visualizações no YouTube.

Veja na galeria as fotos do regresso aos palcos.

