Luís Mascarenhas marcou presença na tarde de terça-feira, 2 de maio, no programa 'Goucha', onde recordou a sua longa carreira como ator e apresentou a nova companheira.

Aos 75 anos, o ator de 'Malucos do Riso' casou-se, a 15 de agosto do ano passado, com uma mulher 21 anos mais nova.

Marta esteve ao lado de Luís durante parte da conversa conduzida por Manuel Luís Goucha, na qual o casal recordou os mais inusitados comentário que tem ouvido devido à diferença de idades.

"Vais casar-te aos 75 anos? Estás maluco ou quê?", conta o ator, referindo-se ao que disseram alguns amigos ao saberem da união. Ainda que a reação tenha sido de surpresa numa fase inicial, todos aceitaram bem a relação e integraram na perfeição a sua esposa.

Já Marta admite que nem sempre lida bem com alguns comentários, particularmente do "grupo de fãs da terceira idade" de Luís. O casal chega mesmo a lembrar uma 'boca' matreira feita pelas vizinhas.

"'É sua filha?', perguntaram. Respondi que era minha neta", contou o ator, referindo-se às mencionadas vizinhas.

Leia Também: Cathy das Tayti casou-se aos 47 anos. "Foi simplesmente maravilhoso"