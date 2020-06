A FaceApp parece ter vindo para ficar... pelo menos entre as celebridades. A aplicação que, ao carregar uma fotografia de rosto, o adapta aos géneros feminino e masculino, continua a fazer as delicias dos famosos e a motivas as mais hilariantes transformações.

Depois dos primeiros rostos conhecidos terem aderido à tendência, como foi o caso de Bárbara Bandeira ou António Raminhos, temos novas fotografias de celebridades que não resistiram a partilhar as suas transformações com os fãs.

Como seria Ângelo Rodrigues se fosse uma mulher? Ou Benedita Pereira se fosse um homem?

Espreite a galeria e divirta-se com as imagens.

