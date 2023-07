April Ivy foi uma das convidadas que no último fim de semana assistiu ao casamento de Bernardo Silva e Inês Degener Tomaz, uma celebração onde também marcou presença o seu ex-namorado, o atleta do Manchester City Rúben Dias, com quem terminou o namoro em 2021.

Na sua conta no Instagram, April publicou um conjunto de fotografias captadas durante a celebração, entre as quais se encontra uma, a preto e branco, na qual aparece de mãos dadas com o possível namorado, tendo os fãs questionado se a pessoa na foto seria o futebolista.

"É o Rúben Dias?", "Rúben Dias na foto?" e "O Rúben está aí!" são alguns dos comentários deixados pelos seguidores da artista na caixa de comentários da publicação.

© Instagram/ April Ivy

