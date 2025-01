Foi na passagem de ano, de 31 de dezembro para 1 de janeiro, que aconteceu a última gala da 'Casa dos Segredos'.

E o vencedor da oitava edição foi... Diogo Alexandre.

Momentos depois de vencer, o concorrente deixou uma mensagem ao país: "Eu tenho de agradecer todo o apoio que todos os portugueses me deram desde o início, foi incansável. E aquilo que eu quero transmitir-vos é que a minha missão é retribuir todo o apoio e o amor que vocês me deram. Quer seja através das minhas redes sociais, o que for, eu quero muito comunicar convosco para vos agradecer e retribuir todo o apoio que me deram incondicionalmente."

Em quinto lugar desta edição da 'casa mais vigiada do país' ficou Leo, seguido de Margarida, Renata, e Gonçalo, que ocupou o segundo lugar.

