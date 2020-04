Com as escolas fechadas, é partir de casa que os alunos estão a ter aulas, através de videochamadas. Os filhos dos famosos não são exceção e também vivem esta realidade, como Nuno Markl fez questão de destacar nas redes sociais.

O humorista e animador das manhãs da Rádio Comercial recorreu à sua página do Instagram para destacar o trabalho dos professores durante a quarentena, elogiando a adaptação dos mesmos a esta nova forma de ensinar.

"Estou de um lado da mesa a trabalhar no meu argumento enquanto, do outro, o Pedro está a ter uma aula de História. Vou ouvindo o que se passa ali (ele hoje já teve três aulas) e estou maravilhado com a maneira como as professoras dele estão a conseguir fazer isto funcionar. Matéria está a ser dada, exercícios estão a ser feitos, perguntas estão a ser respondidas. É notável a adaptação a esta situação tão nova. Permitam-me por isso a homenagem aos professores - não apenas os do Pedro, que hoje me deixaram mais tranquilo com o rumo dos próximos tempos do ano escolar, mas todos os que, por estes dias, estão a contornar este gigante obstáculo para fazer a vida dos miúdos andar para a frente", escreveu na rede social.

Leia Também: Nuno Markl e filho emocionam com carta que escreveram ao "Sr. Carteiro"