Johnny Depp deixou os fãs de queixo caído ao aparecer com uma imagem bastante diferente do habitual. O músico foi visto à entrada para o espetáculo de Jeff Beck, no qual participou, e surpreendeu os presentes.

Agora, é a 'internet' a mostra-se incrédula com as imagens captadas no local. O ator aparece sem barba e com o rosto, aparentemente, diferente.

Esta, recorde-se, é das primeiras aparições públicas de Johnny Depp desde o polémico julgamento com Amber Heard.

Leia Também: Amber Heard vista pela primeira vez após derrota contra Johnny Depp