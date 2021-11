Sara Barros Leitão tem em mãos uma nova peça de teatro, 'Monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa', razão que a levou ao Jornal 2, da RTP 2.

Um momento que a atriz acabou por partilhar nas stories da sua página de Instagram, destacando um pormenor sobre a sua ida à televisão.

"A maravilhosa maquilhadora do Jornal 2 já me conhece e perguntou: 'queres que tente disfarçar ou queres assumir? Olhámos uma para a outra, e concordámos de imediato que é fundamental normalizar herpes na televisão", realçou.

Mas não ficou por aqui e decidiu recordar outra história. "Não é grande novidade... Em 2016 o fotógrafo José Pinto Ribeiro estava a fazer um livro e uma exposição com retratos para a Academia Portuguesa de Cinema. No dia da nossa sessão, acordei assim. Ele viu-me e perguntou-me se queria marcar para outro dia. Respondi que nem pensar. Acordei com herpes porque estava muito cansada, exatamente o que acontece às atrizes depois de uma rodagem de vários meses, ou de ensaios intensos para um espetáculo. Pedi-lhe para me fazer um retrato que retratasse exatamente o meu aspeto, para um dia recordar verdadeiramente aquela fase da minha vida", lembrou.

"O resultado foi ter imortalizado o meu herpes num livro de retratos de cinema, e a impressão gigante da minha cara que correu vários pontos do país", acrescentou.

Numa outra publicação, aproveitou o momento para "normalizar o acne". "Estou há um ano neste estado. Uns dias pior, outros melhor. Descobri há um mês que fazia alergia às máscaras descartáveis. Deixei de usar e já estou quase bem. Mas fotografei-me durante o verão, num dia em que a minha cara não me dava descanso. Aceitei-a, pus o protetor soar e fui ler um livro para um jardim", escreveu.

